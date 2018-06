Borse Europa migliorano, Milano +0,28%

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Dopo un'apertura in terreno negativo, le Borse europee recuperano terreno e si muovono sulla parità. Il listino migliore è quello di Milano, che guadagna lo 0,28%, mentre Parigi cresce dello 0,2%. Piatte Francoforte, Madrid e Londra. Il comparto più forte è ancora quello energetico, che sale dello 0,3%, grazie soprattutto al petrolio (+0,4%), spinto dalla proposta degli Stati Uniti di chiudere le importazioni dall'Iran. Lo spread è in lieve ribasso e si attesta sui 246 punti, dopo aver aperto a 250, con il rendimento del Btp decennale a 2,78%. In mattinata il Tesoro collocherà fino a 6,5 miliardi di titoli di Stato, fra cui Btp a 5 e 10 anni. L'euro è stabile a 1,15 dollari.