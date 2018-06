Borse Europa in rosso, Milano -0,47%

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Seduta sull'altalena per le Borse europee, che hanno di nuovo virato in negativo. Francoforte cede lo 0,5%, Madrid lo 0,7%, Milano lo 0,47%, Parigi lo 0,23% e Londra lo 0,17%. I mercati del Vecchio Continente sembrano quindi seguire la scia di quelli asiatici, in rosso per i timori di una guerra dei dazi. Gli investitori sono in attesa del Consiglio Ue, che si aprirà nel pomeriggio per affrontare diverse tematiche, come quella dei immigrati e delle riforme della zona euro e del fondo salva-Stati.