Borsa: Milano -1% dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - La apertura debole di Wall Street mantiene pesanti le borse europee sui timori per le tensioni commerciali nel mondo: Londra -0,33%, Parigi -1%, Francoforte -1,4%, Milano -1%.

Continuano i cali dei tecnologici, con Stm che cede il 5,5%.

Prysmian che scende del 4,2% dopo che il cda ha determinato le condizioni dell'aumento di capitale. In ribasso anche l'automotive. Soffre la galassia del Lingotto: Fca (-4,2%), Ferrari (-3%), Exor (-3,2%), e Cnh (-2,9%). Male anche Pirelli (-2,3%) e Brembo (-2,2%). In rialzo Unicredit (+1%) a cui Jp Morgan ha confermato il rating a overweight abbassando il target price a 20 euro. Fuori dal Ftse Mib, rimbalza dopo i cali di ieri Carige (+1,2%). Acquisti su Astaldi (+2,6%) con il via libera all'aumento di capitale da 300 milioni, e Banca Intermobiliare (+4,4%) che ha diffuso i risultati definitivi dell'opa di Trinity.