Borsa: Europa in rosso con timori dazi

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - I mercati europei temono ancora una guerra commerciale e 'pagano' i messaggi contrastanti in arrivo dagli Stati Uniti sui limiti da imporre alla Cina per gli investimenti in America. Francoforte cede lo 0,7%, Parigi lo 0,3%, Madrid lo 0,4% e Milano lo 0,27%. Piatta Madrid. Lo Spread è in rialzo (251 punti) dopo la 'tiepida' domanda all'asta di titoli italiani. Il rendimento dei btp decennali è a 2,8%, mentre l'euro è stabile a 1,15 dollari. Sul listino milanese perdono St (-3,6%), Prysmian, che scende del 3% dopo che il cda ha determinato le condizioni dell'aumento di capitale, Ferrari (-2,45%), Fca (-2%) e Cnh (-1,9%). Bene le banche: Unicredit (+1,5%), Banco Bpm (+1,3%), Intesa (+0,96%). Sale Carige (+2,5%), dopo l'addio del presidente Tesauro e di un consigliere. Cresce Mediaset (+1,2%), all'indomani dell'assemblea. Fra i 'minori' salgono Astaldi (+5,7%), con il via libera all'aumento di capitale da 300 milioni, e Banca Intermobiliare (+5,3%), che ha diffuso i risultati definitivi dell'opa di Trinity.