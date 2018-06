Assicurazioni: Consulbrokers fa 30 anni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Consulbrokers, una delle società di brokeraggio assicurativo più importanti a livello nazionale ed internazionale, ha approvato il suo bilancio d' esercizio n. 30 e così si appresta a festeggiare i suoi primi 30 anni di attività. I numeri confermano l'importante ruolo svolto da Consulbrokers in questi anni. Partendo da un portafoglio che contava meno di 600 clienti nel 1988, la Società può vantare oggi collaborazioni attive con oltre 77.630 clienti a livello nazionale ed internazionale, intermediando 106.352 polizze equivalenti a premi per un ammontare di 416.912.384 euro. E' grazie a questi numeri che Consulbrokers si conferma oggi una tra le realtà più importanti nel brokeraggio assicurativo in Italia.

Nei primi trenta anni di attività, annovera nel suo portafoglio aziendale clienti pubblici come Ifo, Enea, Estav Toscana, Policlinico di Napoli e di Messina, Regione Puglia e Regione Basilicata, ed altrettante aziende private leader come DHL, UPS, Gruppo Petrone, Sita, Comifar, Fime.