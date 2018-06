Petrolio,, sfiora 71 dollari a Ny

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Petrolio in rialzo alle quotazioni elettroniche di New York: il barile di greggio con consegna ad agosto cresce di 45 cents ed è scambiato a 70,98 dollari dopo aver guadagnato 2,45 dollari martedì. Il Brent sempre con consegna ad agosto vale 76,69 dollari a barile in crescita di 38 cents.