Csc, Italia rischio per area euro

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "L'aumento degli spread in Italia rispetto ai titoli tedeschi si è ripercosso anche negli altri Paesi del sud Europa: è evidente come l'Italia rappresenti un rischio per l'intera area euro", indica il rapporto di giugno del Centro studi di Confindustria.

Sempre sull'andamento dello spread, rilevano gli economisti di via dell'Astronomia, "cresce il costo del finanziamento: +100 punti base ad oggi rispetto alla media dei primi 4 mesi dell'anno. Questo ha conseguenze sul credito e può danneggiare le imprese" .