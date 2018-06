Borsa:Asia debole,pesano dazi e petrolio

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Borse asiatiche in calo, con gli investitori innervositi dai conflitti commerciali tra le maggiori economie del mondo. I prezzi del petrolio estendono i guadagni con gli Usa che spingono altri paesi a tagliare le importazioni di petrolio dall'Iran, e il barile di greggio ha sfiorato 71 dollari a New York. A guidare i mercati in negativo è la Cina: Shanghai (entrata in 'bear market', una fase di brusca correzione avendo perso oltre il 20% del suo valore dai massimi di gennaio) ancora aperta perde circa lo 1,4%, come Shenzhen. Hong Kong l'1,1%. Meno brusca la perdita della piazza giapponese col Nikkei, che ha chiuso a -0,31%. Contrastati i futures sull'Europa. Tra i dati macro attesi, ordini di beni durevoli e scorte di greggio in Usa, e fiducia di consumatori e imprese in Italia. Spread Btp-Bund in lieve rialzo, 255,2 punti contro i 254 di ieri.