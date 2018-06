Borsa: Milano scivola (-0,7%) con banche

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Apertura di scambi negativa per la Borsa di Milano, che a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni è in calo dello 0,7 per cento. Pesanti le banche: Ubi (-2,55%), Banca Generali (-1,5%), Intesa (-1,6%), Unicredit (-1,5%) che proprio stamattina ha annunciato di essere salita dal 10,3% in Kepler. Giù anche Banco Bpm (-1-5%), Mediobanca (-1-4%), Bper (-1,2%). Fuori dal Ftse Mib anche Mps perde (-1,6%).

Le vendite colpiscono Tim (-2%) ai minimi da due anni a 0,628 euro, Unipol (-2%), Leonardo (-2%). In rialzo i titoli dell'energia, con Saipem (+2,6%), Tenaris (+2%), Eni (+0,9%), e Terna (+0,3%), che evidentemente beneficiano dei rialzi del prezzo del greggio. Bene anche Recordati (+0,3%) e il lusso di Luxottica (+0,22%). Fuori dal listino principale scivola Gima TT (-8%), ribassata a 'hold' da Kepler Cheuvreux.