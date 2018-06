Borsa: Milano gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Piazza Affari gira in positivo e guadagna lo 0,29%, in linea con le altre piazze europee: Londra +0,31%, Parigi +0,22%, Francoforte +0,25%. Solo Madrid resta in rosso e cede lo 0,48%.

Sul Ftse Mib sono in rialzi dei titoli legati all'energia, che beneficiano dei rincari del petrolio: Saipem (+3,5%), Tenaris (+3,4%), Terna (+2,15%), Eni (+1,85%). Bene anche Snam (+1%), Enel (+0,66%) e A2a (+0,44%). Viaggiano decisamente in positivo Recordati (+1,7%) e Mediaset (+1,52%), nel giorno della sua assemblea degli azionisti. Restano pesanti le banche, in particolare Banca Generali (-2,9%) e Ubi (-1,9%). Fuori dal Ftse Mib giù anche Carige (-3,8%) e Mps (-1,45%).