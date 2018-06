Borsa: Europa peggiora con finanza

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - L'Europa peggiora a una ora dall'avvio delle contrattazioni con l'indice Euro Stoxx 600 che flette dell' 0,6%, appesantito soprattutto dalla finanza (-1,4%), mentre il settore dell'energia beneficia dei rincari del petrolio (+1%).

Solo Londra viaggia sulla parità (Ftse 100 -0,07%), mentre hanno girato in deciso calo Parigi (-0,35%), Francoforte (-0,75%), Madrid (-1%), Milano (-1%). Le vendite colpiscono le banche: Deutsche Bank -3,8% e Commerzbank (-3%) a Francoforte, Bnp Paribas e Credit Agricole (-2%) a Parigi. In rialzo anche il lusso di Essilor (+0,34%), e Kering (+1,19%). Bene anche TechnipFMC (+2,3)che progetta sistemi per l'energia).