Borsa: Europa apre in positivo

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Apertura a diverse velocità per le principali borse europee. A Parigi l'indice Cac 40 apre a ridosso della parità (+0,06%), a Francoforte il Dax guadagna lo 0,11%. A Londra il Ftse 100 a pochi minuti dall'apertura è in rialzo dello 0,3%, Milano e Madrid restano indietro con un calo rispettivamente dello 0,4 e 0,2 per cento.