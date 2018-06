Spread Btp-Bund stabile a 257 punti base

Lo spread tra Btp e Bund rimane stabile su 257 punti base, con il rendimento del 10 anni del Tesoro al 2,90% dopo aver toccato il picco del 261 punti. Il differenziale tra i decennali italiani e spagnoli è a 151,7 punti base.

SALGONO TASSI IN ASTA Sale allo 0,917% il tasso dei Ctz da 1,75 miliardi di euro, con scadenza marzo 2020, assegnati oggi in asta dal Tesoro. L'aumento rispetto all'asta di maggio, informa la Banca d'Italia, è di 57 punti base quando si era fermato allo 0,35%. Le richieste sono state pari a 3,291 miliardi di euro e quindi è stato collocato il massimo della forchetta previsto di 1,75 miliardi. Assegnati anche Btpi per 412 milioni con tasso 2,55%.

BORSE IN LIEVE RIALZO I mercati azionari del Vecchio continente restano moderatamente positivi dopo l'avvio di Wall street: Milano, nonostante la tensione sui titoli di Stato italiani, tiene e l'indice Ftse Mib sale dello 0,4 per cento. Madrid e Londra crescono di mezzo punto percentuale, Parigi dello 0,3% e Francoforte dello 0,1 per cento. In Piazza Affari, dove il clima resta comunque molto volatile, deboli Monte dei Paschi (-2,7% a 2,5 euro), Banco Bpm (-2,4%) e Leonardo, che scende di due punti. Vendite anche su Tim (-1,7%), piatte Generali e Intesa, bene Fca che cresce del 2,8% a un prezzo di 16,4 euro.