L'Orso su Shanghai con tensioni dazi

(ANSA) - PECHINO, 26 GIU - La Borsa di Shanghai è entrata in "bear market", in fase di brusca correzione avendo perso oltre il 20% del valore dai massimi di gennaio: l'indice Composite cede anche oggi e chiude a -0,52%, a 2.844,51 punti, scontando le tensioni commerciali tra Usa e Cina. In rialzo, invece, l'indice Composite di Shenzhen, a quota 1.596,17 (+0,56%).