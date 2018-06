Cambi: euro stabile a 1,1708

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Avvio stabile per l'euro che viene scambiato a 1,1708 sul dollaro (+0,04%). In Asia il timore degli effetti dei dazi spinge gli investitori verso asset considerati più sicuri come lo Yen il quale segna il quarto giorno consecutivo di rialzi e cresce dello 0,2% a 109,5 rispetto al dollaro.