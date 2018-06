Borsa Milano sale con Fca, giù Mps e Tim

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Dopo lo scivolone della vigilia sui timori di una guerra dei dazi, Piazza Affari con le altre Borse europee e Wall street ha tenuto: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,30% a 21.419 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,21% a quota 23.641.

A Milano il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è stato Fca, che ha concluso in rialzo del 2,8% a 16,4 euro anche sui progetti di forti investimenti in America latina. Bene inoltre Stm (+2,2%), Buzzi (+2,1%) e UnipolSai (+1,7%). Piatta Mediaset, qualche vendita su Intesa (-1%) e Unicredit (-0,9%), più pesanti Leonardo (-2%), Banca Carige (-2,4% dopo le dimissioni del presidente Tesauro) e Banco Bpm, che ha perso il 2,5% finale.

Debole Tim, con vendite nelle ultime ore di contrattazioni, che ha chiuso in calo del 2,8% a 0,63 euro ai minimi da due anni e un ribasso da inizio maggio del 25%. Ampiamente negativa anche Mps, che ha ceduto il 2,9% finale a 2,54 euro, non lontanissima dal minimo storico a quota 2,44 di fine maggio.