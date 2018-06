Borsa: Milano recupera (+0,45%) con Fca

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Piazza Affari, dopo una breve incursione in territorio negativo, tenta il recupero con il Ftse Mib che torna in positivo (+0,48% a 21.455 punti). Il listino appare nervoso dopo che il tasso dei Ctz in asta oggi è salito a 0,917% mentre lo spread tra Btp e Bund che ha toccato i 261 punti, staziona in area 257. Si allarga anche la forchetta sui titoli di stato spagnoli e portoghesi in un mercato che torna a scontare i timori sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e le economie mondiali mentre la Commissione Ue sta sta pensando a misure provvisorie sull'acciaio per le esportazioni verso l'Europa per metà luglio. A Milano si conferma la corsa di Fca (+2,41%) e a seguire Italgas (+2,04%), Terna (+2,02%) e Snam (+1,9%). Tra gli altri listini Londra sale dello 0,48%, Parigi dello 0,38% mentre è molto cauta Francoforte (+0,11%). L'euro resta a 1,16 dollari.