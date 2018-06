Borsa Milano rallenta con Europa

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Leggera frenata per tutte le Borse europee, che avvicinandosi alla chiusura ondeggiano attorno alla parità: Piazza Affari si adegua e l'indice Ftse Mib scende di un marginale 0,03 per cento.

A Milano vendite su Mps e Tim, che cedono entrambe più del 3 per cento. Debole anche Banco Bpm (-2,6%) e Leonardo (-2,4%), con Carige più tranquilla dopo le dimissioni del presidente Tesauro che cede poco più di un punto percentuale.

Positiva Mediaset (+1%), bene Fca e Buzzi, che crescono di oltre due punti percentuali.