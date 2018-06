Borsa: Milano +0,7% con Fca, Prysmian

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Avvio positivo per Piazza Affari che tenta il rimbalzo al pari delle altre Borse europee. Il Ftse Mib segna un +0,70% a 21.504 punti. Strappano da subito Prysmian (+2,2%), Fca (+1,49%), Stm (+1,55). Tra gli altri titoli in positivo A2a (+0,73%) con la chiusura del percorso che a decorrere dall'1 luglio porterà alla nascita della Multiutility del Nord. Bene Poi Bper (+0,94%), Terna e Mediaset (+0,81% entrambe). Piatta Tim (-0,03%) dopo il cda di chiarimento con Genish. Sotto vendita invece Leonardo (-1,29%) e, fuori dal paniere principale, Carige (-1,23%) dopo le dimissioni del presidente, Giuseppe Tesauro per divergenze sulla governance. Lo spread è stabile in area 247 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,81%.