Borsa: Asia fiacca, timori guerra dazi

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Mercati di Asia e Pacifico sotto scacco per le tensioni commerciali tra Stati Uniti e le altre economie economie mondiali, compresa la Cina. Shanghai perde lo 0,81%, e Hong Kong lo 0,37%. In lieve recupero Shenzhen (+0,27%) così come Tokyo che sul finale di seduta azzera le perdite e chiude piatta sui timori di un inasprimento dei dazi anche ai tecnologici dopo i tonfi di Wall Street e dei listini del Vecchio Continente. Paure che sembrano però stemperarsi almeno guardando i future sull'Europa previsti in positivo. Lo sguardo è rivolto a giovedì con il Consiglio europeo e la pubblicazione del bollettino economico della Bce. Dagli Stati Uniti, tra i pochi dati macro, attesa nel pomeriggio la fiducia dei consumatori.