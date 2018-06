Borse: Europa pesante, cedono banche

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Lunedì mattina complicato per le Borse europee, tutte in 'rosso', come le borse asiatiche, appesantite dai timori di una spirale nelle guerre commerciali con gli Usa su acciaio, alluminio e auto. Male anche le banche dietro a quelle italiane. A Londra il Ftse 100 cede lo 0,69%, e tra i titoli negativi, oltre a quello delle tecnologie software di Micro Focus (-2%), ci sono i due colossi minerari Glencore e Anglo American (-1,6%). A Parigi il Cac 40 lascia sul campo lo 0,7%, con TechnipFMC (che progetta sistemi per l'energia) in flessione del 2,6%.

Vendite anche sui cavi di Stm (-2,6%, una perdita simile a quella riportata dal titolo anche sulla Borsa di Milano) e le auto di Renault (-1,7%). Il più pesante degli indici europei a maggiore capitalizzazione è però il Dax di Francoforte (-0,85%).

Anche qui deboli sono i semiconduttori, con Infineon in flessione del 2%, e Commerzbank (-2,5%).