Borsa: Milano cede (-1,4%), giù Prysmian

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Milano pesante all'avvio delle contrattazioni all'indomani dei ballottaggi sulle elezioni amministrative in Italia con i finanziari penalizzati dallo spread Btp-Bund in rialzo di 2,47 punti base con un rendimento del decennale pari al 2,78%. Il Ftse Mib scivola in calo dell'1,4%. Tra i titoli con la peggiore performance c'è Prysmian (-4,1%), la cui revisione al ribasso della guidance sull'ebitda dell'anno ha deluso, per Morgan Stanley gli analisti. Giù anche Stm (-2,5%). Male Unipol (3,3%) nel fine settimana salita al 14,23% di Bper (-1,3%), in calo anche UnipolSai (-1,9%). Flettono le banche: Ubi (-1,7%), Mediobanca (-2,3%), e Banco Bpm (-2,6%). Male anche Ferrari (-2,3%) e Cnh (-2%). Tra i pochi titoli in positivo, tra i titoli fuori dall'indice a maggiore capitalizzazione corre Piaggio (+3,5%) promossa a buy a Kepler Cheuvreux.