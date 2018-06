Borsa, Milano rimbalza con banche

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Piazza Affari prova a rimbalzare dopo la brutta seduta di ieri, causata dalla nomina di due 'euroscettici' alla guida della commissione Bilancio alla Camera e Finanze al Senato. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,78% mentre lo spread btp-bund scende a 231 punti base, spingendo gli acquisti sui bancari.

Corrono Bper (+6,17%), che festeggia i rastrellamenti di Unipol (+0,34%), Ubi Banca (+3%), Banco Bpm (+2,8%), Unicredit (+1,63%) e Mediobanca (+1,43%). Bene anche Prysmian (+1,7%) e Mediaset (+1,51%), tira il fiato Tim (+0,6%), con in attesa di un chiarimento in cda, lunedì, sulle accuse dell'ad Amos Genish ad alcuni consiglieri.

Ancora vendite su Fca (-0,89%), debole con tutto il comparto auto dopo il profit warning di Daimler. Poco mossi i titoli del petrolio in attesa delle decisioni dell'Opec: Saipem sale dello 0,33% e l'Eni dello 0,07%. Fuori dal Ftse Mib affonda Ovs (-9%), dopo il rally sui conti mentre balza Astaldi (+5,53%).