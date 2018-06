Borsa: Milano positiva con Bper, energia

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Piazza Affari archivia l'ultima seduta della settimana in rialzo (+0,99%) con il Ftse Mib a 21.888 punti. In cima Bper (+7,36%) dopo che Unipol (+1,75%) ha manifestato l'intenzione di salire fino al 19,9% del capitale e ha rastrellato il 3,25% attraverso un reverse accelerated book building. Sempre nel credito ben comprate Banco Bpm (+3,35%), Banca Mediolanum (+2,65%), Mediobanca (+2,53%), Ubi (+2,36%).

Buon passo anche per i titoli legati all'energia dopo l'accordo raggiunto all'Opec. Tenaris sale del 4,85%, Saipem del 3,66% ed Eni del 3,13%. Sul fronte opposto del listino vendite su Fca (-2,43%), debole con tutto il comparto auto dopo il profit warning di Daimler. Male anche Ferrari (-1,19%) e, a seguire, St (-1,51%). Tra gli altri poco mossa Tim (+0,36%) in attesa del cda della prossima settimana. Fuori dal paniere principale Ovs cede l'1,38% dopo il rally in scia ai conti.