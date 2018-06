Borsa: Europa resta rialzo,Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le Borse europee confermano l'intonazione positiva a metà giornata con lo slancio a sorpresa dell'attività economica nell'Eurozona a giugno, trainata dai servizi. L'euro è sempre in area 1,16 sul dollaro così come resta stabile lo spread tra btp e bund intorno a 232 punti base.

L'indice d'area Stoxx 600 sale di mezzo punto con gli acquisti che valorizzano finanziari e energia. Tra le singole Piazze Londra, Parigi e Madrid guadagnano lo 0,7 per cento. Molto cauta Francoforte (+0,27%) dove Daimler è invariata all'indomani del profit warning frutto della guerra dei dazi. Mentre Milano resta con il passo più svelto (Ftse Mib +1,1% a 21.909 punti). Sempre viva Bper dopo che Unipol ha manifestato l'intenzione di salire fino al 19,9% del capitale e ha rastrellato il 3,25% attraverso un reverse accelerated book building. Nel credito in evidenza anche Banco Bpm (+3,64%), Mediobanca (+2,07%), Ubi Banca (+2,48%). Tra i petroliferi in luce Saipem (+3,99%) mentre si profilano spiragli di intesa al vertice Opec.