Borsa: Europa in rialzo con Ny e Opec

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Borse europee sempre in buon rialzo con l'apertura positiva di Wall Street e dopo l'accordo raggiunto all'Opec. Un'intesa che finisce per dare ancora più smalto al settore dell'energia dove si concentrano gli acquisti.

L'indice d'area Stoxx 600 sale di tre quarti di punto con Londra che allunga a +1,4%. A seguire Parigi (+1%), Milano (+0,85%) e Madrid (+0,61%). Resta cauta Francoforte (+0,2%). A Piazza Affari si conferma l'evidenza di Bper (+6,64%) dopo che Unipol ha manifestato l'intenzione di salire fino al 19,9% del capitale e ha rastrellato il 3,25% attraverso un reverse accelerated book building. Solida anche Banco Bpm (+2,72%) e, tra gli energetici, Saipem (+4,48%) e Tenaris (+4,41%). Ancora vendite su Fca (-1,18%), debole con tutto il comparto auto dopo il profit warning di Daimler (-0,22%). Sul fronte dei cambi l'euro resta a 1,16 dollari. Mentre lo spread tra btp e bund è in lieve rialzo a 235 punti base.