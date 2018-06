S&P, mercato bond verdi +85% nel 2017

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Il mercato globale dei bond verdi è cresciuto dell'85% nel 2017, il quinto anno record consecutivo nelle emissioni, raggiungendo uno stock complessivo di 300 miliardi di dollari, grazie anche ai 156 miliardi di nuove emissioni avvenute nell'anno. Nel 2018 ne sono attese altre per 200 miliardi. L'ha spiegato Michael Wilkins, managing director sustainable finance di S&P Global Ratings durante 'Italian sustainable finance & investments conference' a Milano.

Un universo, quello delle emissioni obbligazionarie per finanziarie progetti sostenibili e di salvaguardia ambientale, in grossa crescita anche se "è tutt'ora una nicchia, visto che le emissioni 'green' sono ancora solo l'1% del totale". Un settore composto da 600 emittenti, da 40 paesi, in 29 valute.

L'Italia in questo scenario ha una quota minore, ma non esigua: la prima emissione risale al 2014, e da allora ce ne sono state 12: ad oggi lo stock complessivo di bond verdi italiani ammonta a 60 miliardi.