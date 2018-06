Oxfam, 430mila irregolari in agricoltura

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Milioni di donne e di uomini che ogni giorno lavorano in tutto il mondo e in Italia per portare il cibo sulle nostre tavole versano in grande povertà, vittime di condizioni di lavoro disumane, a dispetto di profitti multimiliardari generati dall'industria alimentare. E' la denuncia contenuta nel nuovo rapporto Maturi per il cambiamento, diffuso oggi da Oxfam che per quello che riguarda in particolare l'Italia mette in luce come siano circa 430 mila i lavoratori irregolari in agricoltura, 100 mila dei quali vittime di sfruttamento.

Lo studio analizza le politiche di alcune tra le maggiori catene di supermercati in Europa e negli Stati Uniti, che stentano ad adottare pratiche commerciali più eque nei confronti di piccoli produttori e lavoratori agricoli lungo le loro filiere di approvvigionamento. In particolare, denuncia che questi ultimi trattengono una quota crescente del prezzo pagato dai consumatori - in alcuni casi fino al 50% - mentre quella destinata a lavoratori e produttori è spesso meno del 5%