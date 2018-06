Borsa: Milano positiva +0,2%, debole Fca

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Partenza in rialzo a Piazza Affari (+0,20%), mentre lo spread Btp-Bund è in lieve aumento a 217 punti, in linea con gli altri listini europei, a giorni alterni preoccupati dalla guerra dei dazi. A soffrirne sono i titoli del settore automobilistico come Brembo (-1,24%) e Fca (-1,16%), sulla scia del taglio degli utili attesi nel 2018 da parte di Daimler. Segno meno poi per Unicredit (-0,11%) mentre nel complesso sono contrastate le banche dove in testa al listino spicca Mediobanca (+1,56%) seguita da Cnh (+1,21%) e Tenaris (+1,2%). Eni guadagna lo 0,44% e il greggio si indebolisce in attesa del meeting dell'Opec dove l'Iran frena sulla proposte dell'Arabia Saudita di aumentare la produzione. Fa intanto un altro passo indietro Ferragamo (-0,2%) all'indomani dello scivolone legato al collocamento di una quota della società.

Forte invece nella moda Moncler (+1,48%). Bene poi Stm (+0,71%) in un momento positivo per i tecnologici