Borsa Europa perde terreno con Daimler

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - L'avvio di buon passo per le borse europee dura poco. Scivolano i titoli automobilistici, che pesano su Francoforte (-0,26%), sull'onda del profit warning di Daimler (-3,6%) che alla vigilia ha abbassato le stime sull'utile operativo per il 2008 anche a causa della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: il gruppo tedesco, la prima grande azienda a rivedere le previsioni sui risultati a causa della politica di Trump, teme che i clienti cinesi compreranno meno auto Daimler fatte in Usa a causa dei dazi della Cina sulle importazioni americane. L'effetto Daimler penalizza anche Volkswagen (-1,8%), Bmw (-2,9%) e Porsche (-1,87%) e gli automobilistici sugli altri listini del Vecchio Continente con Milano che ha cambiato direzione (-0,4%) non solo per Fca (-1,82%) ma per la retromarcia dei bancari. Ha azzerato i guadagni Parigi (-0,04%) mentre tiene (Londra +0,27%) con la Bank of England che non dovrebbe toccare i tassi. Anche la riunione dell'Opec non muove troppo né il greggi né i petroliferi.