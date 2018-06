Borsa: Europa cede con Milano e Daimler

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Perdono i listini europei dove tiene solo Londra (+0,05%) mentre dalla Bank of England si attende che lascerà invariati tassi, in linea con quanto ha deciso la Banca centrale svizzera (Zurigo -0,12%). Pesano gli automobilistici dopo che Daimler, il gruppo della Mercedes, (-4,4%), per primo, ha tagliato le stime sull'utile del 2018 a causa dei dazi tra Usa e Cina frenando così Vw e Porsche (entrambe -2,3%) a Francoforte (-1%) e le concorrenti a Parigi (-0,57%). A far cambiare rotta a Milano (-1,4%), maglia nera, non è stata soltanto la debolezza di Fca (-3%), seguita da Exor (-2%), ma i timori, soprattutto da parte degli investitori esteri, sulle politiche del governo dopo le parole di Salvini su immigrazione e riforma delle pensioni e la nomina di due euroscettici come Borghi e Bagnai rispettivamente a capo delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. Lo spread tra Btp e Bund è tornato sopra soglia 230 e le banche scivolano: Bper e Ubi -2%, Banco -1,4%.