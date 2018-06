Borsa: Europa apre positiva, bene Londra

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Avvio positivo per le borse europee. Londra, alle prime battute, sale dello 0,41% in attesa della decisone della Bank of England sui tassi che dovrebbero restare invariati. Parigi ha aperto in crescita dello 0,27% e Francoforte di un più cauto +0,04 per cento.