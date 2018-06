Avvocati, reddito medio donne metà uomini

Le entrate medie annue degli iscritti alla Cassa di previdenza forense nel 2015 sono risultate uguali a quelle registrate vent'anni prima, "tanto da provocare una perdita di potere d'acquisto (calcolato sulle stime del valore del reddito rivalutato) pari al 29%" e, nel 2016, "il reddito medio è stato pari a 38.437 euro, quasi 100 euro in più rispetto al 2015". Lo si legge nel rapporto del Censis sulla professione di avvocato, illustrato a Roma, nel corso di un convegno promosso dall'Ente pensionistico dei legali. La geografia dei guadagni, recita lo studio, "conferma una chiara polarizzazione: professionisti maschi, residenti al Nord, ultracinquantenni che dispongono di livelli di reddito medio-alti, e professioniste donne, giovani e residenti nel Centro-Sud con redditi decisamente inferiori alla media nazionale". Il 'gap' di genere è netto, giacché le donne ricavano dalla professione forense "un reddito pari in media al 43,8% dei colleghi maschi, inferiore in valore assoluto di quasi 30.000 euro l'anno".