Iccrea, stop riforma sarebbe un problema

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Se si concretizzasse l'ipotesi di uno stop alla riforma delle Bcc "dopo tutto quello che si è messo in piedi sarebbe davvero un problema". Così Giulio Magagni, presidente di Iccrea Holding, uscendo dal comitato esecutivo Abi.

"L' importante è riuscire a parlare col governo e capire cosa si può fare, noi siamo disponibili a discutere perché per bloccare questa riforma siamo troppo avanti ormai e si tratta di una grandissima opportunità per il mondo cooperativo", ha continuato Magagni aggiungendo che "oggi è tardi per partire con gli Ips (schemi protezione istituzionale ndr) che invece in Germania ci sono da tempo, è difficile sostituire il processo già ampiamente in corso".

L'ipotesi di uno stop alla riforma delle Bcc "non so da dove sia partita, probabile che ci siano banche con dei mal di pancia ma non sappiamo quante sono e chi sono", ha concluso.