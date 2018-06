Borsa Milano positiva, crolla Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Piazza Affari continua in terreno positivo, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,8% grazie alle banche. In testa c'è Banco Bpm (+2,7%), che ha annunciato l'apertura della data room per lo smaltimento di altri 3,5 miliardi di sofferenze, seguita da Ubi (+2,5%), Bper (+2,6%), Unicredit (+2,1%) e Intesa (+1,6%). Bene anche Recordati (+1,8%), sulle ipotesi dell'acquisto da parte dei fondi Cvc di una quota di controllo. Sotto pressione invece Ferragamo, che cede il 6,6% dopo aver collocato sul mercato un pacchetto di azioni equivalenti al 3,5% del capitale. Piatta Autogrill, che ieri aveva corso spinta dalle indiscrezioni sull'intenzione di quotare l'americana HmsHost. Spread a 216 punti, contro i 217 della chiusura di ieri.