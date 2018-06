Borsa Europa apre in crescita

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Aperture in crescita per le Borse europee, dopo la giornata di ribassi di ieri, per i timori di una guerra commerciale fra Usa e Cina. Francoforte ha avviato la seduta in rialzo dello 0,42% a quota 12.731 punti, e Milano dello 0,87% a 22.276 punti. Bene anche Madrid, con un guadagno dello 0,82%, e Londra che, dopo i primi scambi, sale dello 0,8%.