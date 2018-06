Borsa: Asia rimbalza dopo timori su dazi

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Dopo il tonfo di ieri, legato ai timori di una guerra a colpi di dazi fra Stati Uniti e Cina, le Borse asiatiche reagiscono e crescono. Anche i futures indicano aperture in rialzo sia per le Piazze europee sia per Wall Street. Secondo alcuni osservatori, i mercati rimbalzano ritenendo eccessive le perdite dei giorni scorsi. Tokyo ha guadagnato l'1,24% a 22555 punti e sono in crescita le Piazze cinesi, malgrado gli annunci del presidente americano Donald Trump. Shanghai guadagna lo 0,54% e Shenzhen l'1,5%, mentre Hong Kong sale dell'1,1%. Bene anche Seul (+1%) e Sidney (+1%).

Intanto, l'euro è in calo all'avvio di seduta. La moneta unica, che ieri aveva subito un ribasso fino a quota 1,153 per poi risalire, cede lo 0,37% a 1,157 rispetto al dollaro. Fra i dati macroeconomici di oggi, quelli americani sulle richieste mutui, sulla vendita delle case e sulle scorte petrolio. Attesa anche per i discorsi dei presidenti della Bce Mario Draghi, della Fed Jerome Powell e della Boj Haruhiko Kuroda.