Bene Borse Europa, a Milano ok le banche

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Le Borse europee si mantengono in terreno positivo, con Londra che sale dell'1,24%, Milano dello 0,87% e Madrid dello 0,9%. Bene anche Parigi, che guadagna lo 0,3%, e Francoforte, in rialzo dello 0,38%. I mercati del Vecchio Continente stanno quindi rimbalzando, dopo i ribassi di ieri per i timori di una guerra commerciale fra Usa e Cina.

In Piazza Affari spingono le banche, con Ubi che sale del 3,1%, Mediobanca del 2,86%, Unicredit del 2,9%, Banco Bpm del 2,4% e Intesa dell'1,9%. Sotto pressione Ferragamo, che cede il 7,2%, nel giorno in cui ha chiuso il collocamento del 3,5% del capitale. Fuori dai titoli principali, crescono Recordati (+4%), sulle ipotesi dell'acquisto da parte dei fondi Cvc di una quota di controllo, e Dobank (+7%), che nel business plan al 2020 punta sul servicing. Lo spread è a 216 punti (215 in apertura) e l'euro vale 1,15 dollari.