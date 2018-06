Zte: -24,81% a Hong Kong dopo stop Usa

(ANSA) - PECHINO, 19 GIU - Zte crolla in Borsa: i titoli del colosso cinese di smartphone e prodotti per le tlc, ha ceduto a Hong Kong il 24,81% e a Shenzhen il 9,99% (limite giornaliero) scontando il voto del Senato Usa che ribalta l'accordo voluto da Trump e annunciato a inizio mese di stop al bando sull'acquisto di microprocessori e altri parti Usa per aver violato l'embargo sulla vendita a Iran e Corea del Nord. La scorsa settimana le azioni erano tornate agli scambi dopo un blocco di due mesi, perdendo il 38% del valore di mercato.