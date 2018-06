Draghi, Bce sarà paziente nel decidere rialzo tassi

La Banca centrale europea "rimarrà paziente nel determinare la tempistica del primo rialzo dei tassi, e adotteremo un approccio graduale nel regolare la politica monetaria". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, al forum delle banche centrali a Sintra, in Portogallo. Per accompagnare la ripresa dell'inflazione in uno scenario economico caratterizzato da incertezze, secondo Draghi, "occorre che la politica monetaria nell'Eurozona rimanga paziente, persistente e prudente". "La nostra recente decisione unanime assicura che il necessario sostegno da parte della politica monetaria resti al suo posto": ha poi detto Draghi, parlando del ritiro del quantitative easing a aprtire dal prossimo gennaio. Draghi ha spiegato che "questo sostegno ha vari elementi, inclusi gli acquisti netti di titoli fino a fine anno, lo stock ragguardevole di titoli acquistati e i reinvestimenti ad essi relativi, e la nostra forward guidance sui tassi d'interesse".