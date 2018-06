Dazi, Usa minaccia Cina per altri 200mld

(ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - Donald Trump minaccia di imporre nuovi dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari.

Il presidente americano in una nota afferma come ha dato indicazioni al rappresentante per il commercio Usa di individuare i prodotti cinesi che potrebbero essere colpiti da nuove tariffe, questo se Pechino replichera' ai dazi decisi da Washington pochi giorni fa su beni per 50 miliardi di dollari.