Borsa:freno dazi Europa,Draghi non calma

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Borse europee in affanno in scia alle Piazze asiatiche sui timori dettati dalla guerra commerciale in atto tra Usa e Cina con lo spettro di altri dazi per 200 miliardi di dollari ventilati da Donald Trump. L'indice d'area Stoxx 600 lascia sul terreno oltre un punto con Francoforte che cede l'1,81% nonostante nuove indicazioni dal presidente della Bce Mario Daghi sulla politica monetaria. Male anche Parigi (-1,17%) e Madrid (-1,26%). Calo più contenuto per Londra (-0,7%) mentre Milano perde l'1,3% con il Ftse Mib a 21.787 punti sui livelli di inizio mese. Tra i peggiori restano St (-3,29%), Cnh (-3%) e Prysmian (-2,67%). Controcorrente Banco Bpm (+1,19%) al centro di rumors sulla vendita degli npl. L'euro resta in lieve calo sul dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 1,1576 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund si muove sopra i 221 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,57%.