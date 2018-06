Borsa: Europa giù con dazi,Parigi -1,15%

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Apertura pesante per le Borse europee sul tonfo dell'Asia per i timori relativi alla guerra commerciale tra Cina e Usa, in scia agli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari ventilati da Donald Trump. Parigi lascia sul terreno l'1,15% con il Cac 40 a 5.387 punti. Francoforte perde l'1,46% con il Dax a quota 12.647 punti mentre Londra segna un calo dell'1,05% con il Ftse 100 a 7.551 punti.