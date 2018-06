Borsa, Milano debole con stacco cedole

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Avio debole per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede lo 0,37% e sconta lo stacco della cedola da parte di alcune società, tra cui Snam (-4,05%), Poste (-3,33%) e Terna (-2,79%). In affanno anche Prysmian (-1,99%) mentre risentono della debolezza del petrolio Teneris (-0,53%), Saipem (-0,32%) ed Eni (-0,26%). In flessione Luxottica (-0,4%) che aspetta l'assemblea del 25 luglio di Essilor per celebrare le nozze con il gigante francese delle lenti. Avanza invece Tim (+0,86%) con i bancari Bper (+0,74%), Ubi (+0,56%) e Unicredit (+0,49%), gli assicurativi Unipol (+0,73%) e Generali (+0,18%) e il risparmio gestito di Azimut (+0,7%). Fuori dal Ftse Mib in affanno le utilities Acea (-4,52%), Iren (-3,04%) e Acea (-2,96), che trattano tutte senza cedola.