Borsa: dazi pesano su Europa, giù l'euro

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Borse europee deboli dopo le prime contrattazioni, con gli investitori preoccupati dall'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina. Parigi, Francoforte e Milano cedono lo 0,6%, mentre Londra arretra dello 0,1%.

Faticano i titoli energetici (-0,6% l'indice Dj Stoxx di settore) con il petrolio che sconta i timori per un possibile aumento della produzione che potrebbe essere deciso nel vertice Opec di venerdì. Sotto pressione l'euro, sceso a 1,577 sul dollaro, non solo per la politica accomodante della Bce ma anche per le tensioni sui migranti in Europa, che potrebbero mettere a rischio il governo della cancelliera Angela Merkel.