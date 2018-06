Borsa, dazi pesano su Asia, giù petrolio

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Seduta negativa per le Borse asiatiche, preoccupate dall'escalation della guerra commerciale tra Cina e Usa. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,75%, con gli investitori alla finestra per capire i danni del causati dal terremoto che ha colpito Osaka. Male anche Seul (-1,29%), poco mossa Sydney (+0,17%), chiuse per festività le Borse cinesi, inclusa Hong Kong. I dazi pesano anche sull'Europa e Wall Street, con i future in calo.

Continua a scendere il petrolio (il Wti è sceso a 64 dollari al barile), in vista del vertice Opec di venerdì quando Russia e Arabia Saudita proporranno ai partner un aumento della produzione, contro cui si schiereranno Iran, Venezuela e Iraq.

L'euro scivola sotto quota 1,16 sul dollaro, in scia alla politica accomodante della Bce e alle tensioni sul tema dei migranti. In una giornata povera di dati macro, gli investitori presteranno attenzione ai discorsi che terranno diversi componenti della Fed e il presidente della Bce, Mario Draghi, a Sintra, in Portogallo.