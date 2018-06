Garavaglia: 'Entro agosto via flat tax e pace fiscale'

"Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della flat tax, sottolineando che si tratterà della "prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace fiscale, sono anticipi che si possono fare in tempi ragionevolmente rapidi, mi auguro prima di agosto qualcosa di concreto, per allargare modelli di sistemi forfettari per fatturati ridotti di pmi e partite Iva". La pace fiscale non sarà "assolutamente" un condono, ha assicurato Garavaglia, spiegando che invece sul contante, che in effetti non è tema del contratto di governo, bisognerà comunque "ragionare insieme" agli "amici 5 Stelle". Il capitolo pensioni, invece, sarà affrontato "di sicuro con la legge di Bilancio".