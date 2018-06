Fsi entra in Missoni con quota 41,2%

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Il Fondo strategico italiano guidato da Maurizio Tamagnini entra nel capitale di Missoni, che rimane sotto il controllo della famiglia. Una dei possibili sbocchi per la casa di moda è la quotazione in Borsa.

L'operazione alla fine della quale Fsi deterrà il 41,2% e la famiglia in 58,8%, avverrà prevalentemente attraverso un aumento di capitale e non prevede il ricorso a indebitamente finanziario da parte del gruppo della moda. Il Cda della società, composto da 7 membri, includerà tre componenti della famiglia: Angela Missoni, quale presidente, Luca e Giacomo Missoni consiglieri.

Entra come vice presidente Michele Norsa, in passato alla guida di marchi come Ferragamo e Valentino, mentre Rosita Missoni resterà presidente onorario. L' investimento del fondo ammonta a circa 70 milioni. Il marchio Missoni fattura circa 150 milioni di euro, esporta il 75% della produzione e impiega circa 300 dipendenti.