Borse Asia contrastate, Boj spinge Tokyo

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La decisione della Banca centrale del Giappone (Boj) di mantenere invariata la politica monetaria ultra espansiva ha spinto la Borsa di Tokyo, che ha chiuso in rialzo dello 0,5%. Contrastate le altre Piazze asiatiche. Quelle cinesi sono in decisa perdita: Shanghai cede lo 0,83% e Shenzhen l'1,77%, mentre Hong Kong è piatta. A pesare sono l'annuncio del presidente americano Donald Trump, che nei giorni scorsi ha parlato di "una stretta molto forte sulle importazioni dalla Cina" e il protrarsi delle perdite del colosso delle telecomunicazioni cinese Zte, dopo la mega multa inflitta dagli Stati Uniti. Scende anche Seul, che cede lo 0,8%, mentre Sidney sale dell'1,2%. Sui mercati asiatici sembrano incidere meno i riflessi del rialzo dei tassi da parte della Fed e del piano della Bce sulla fine del Qe. Intanto i futures indicano un'apertura debole per i mercati europei e in rosso per Wall Street. Fra i dati attesi oggi, l'inflazione in Europa a maggio e la produzione americana a maggio.