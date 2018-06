Borsa: Europa in rosso, Milano cede l'1%

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Borse europee in rosso con l'avvicinarsi della metà seduta. L'unica Piazza in terreno positivo è Parigi, che sale dello 0,2 per cento. Sono in perdita invece Francoforte dello 0,2% e Londra dello 0,78 per cento. Le peggiori sono Milano e Madrid, che perdono l'1 per cento. Lo spread è tornato a 222 punti, dopo essere sceso sotto i 220, con il rendimento del btp decennale a 2,6 per cento. L'euro è stabile da stamani a 1,15 dollari. Sui mercati europei influiscono le indicazioni della Bce sulla fine del Qe e sui tassi invariati fino all'estate del 2019. La Fed ha invece imboccato la strada del rialzo dei tassi. Su Milano pesano le banche. Ubi cede il 3,8%, Banco Bpm il 2,9%, Bper il 2,8%, Mediobanca il 2,9%, Intesa il 2,4% e Unicredit il 2,7 per cento.

Mondadori perde il 2,8%, dopo aver ritirato la vendita Tustyle e Confidenze e l'accordo con i sindacati per una riduzione degli stipendi. Salgono invece Ferrari (+0,8%) e Italgas (+0,6%), dopo il calo della vigilia sull'aggiornamento del piano al 2024.